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Корсакова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
15.11.1916

Дочь: Помыткина (Корсакова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Корсаков Борис Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
26.03.1924

Сын: Корсаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Корсакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Корсаков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Корсакова Римма Ивановна

Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович

Смерть
09.02.1953
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
ул.Набережная, д.1, корп 10 в 53 г.?

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