Корсакова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.02.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1916
Дочь: Помыткина (Корсакова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
22.07.1918
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
26.03.1924
Сын: Корсаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Корсакова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Корсаков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Корсакова Римма Ивановна
Отец ребёнка: Корсаков Иван Емельянович
Смерть
09.02.1953
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
ул.Набережная, д.1, корп 10 в 53 г.?