Хрущева (Лужнёва) Люда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1989
Сын: Хрущев Матвей
Отец ребёнка: Хрущёв Александр
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрущев Андрей
Отец ребёнка: Хрущёв Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молозина Елена
Отец ребёнка: Хрущёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрущёв Александр