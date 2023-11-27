Хрущева (Лужнёва) Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущева (Лужнёва) Люда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лужнёв ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.07.1989

Сын: Хрущев Матвей

Отец ребёнка: Хрущёв Александр

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущев Андрей

Отец ребёнка: Хрущёв Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молозина Елена

Отец ребёнка: Хрущёв Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущёв Александр

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