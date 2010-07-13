Шахметов Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахметов Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2010

Отец: Шахметов Сергей Ильгизович

Мать: не указана

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