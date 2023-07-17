Колпаков Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2002
Сын: Колпаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2006
Дочь: Колпакова Кира Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности