Колпаков Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2002

Сын: Колпаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.2006

Дочь: Колпакова Кира Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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