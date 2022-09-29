Карташова Екатерина Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Екатерина Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Филипп Алексеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Карташов Егор Филиппович

Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
1841 - 154 семья 1845 - 154 семья 1858 - 3 семья
Рождение ребёнка
1803

Сын: Карташов Иван Филлипович

Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Отдан в рекруты в 1835
Рождение ребёнка
1806

Сын: Карташов Ульян Филиппович

Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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