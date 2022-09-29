Карташова Екатерина Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич
1841 - 154 семья 1845 - 154 семья 1858 - 3 семья
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич
Отдан в рекруты в 1835
Рождение ребёнка
1806
Сын: Карташов Ульян Филиппович
Отец ребёнка: Карташов Филипп Алексеевич
Смерть
Неизвестно