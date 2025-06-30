Кулаков Семён Михайлович
мужской, родился 1879 ст., Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецКулаков Михаил Иванович01.11.1843 ст. г.р.
МатьКулакова Прасковья Лукьяновна1846 ст. г.р.
Супруги
Кулакова (Манаева) Наталья СергеевнаОколо 1878 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.11.1899 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
1900 ст.
Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно