Кулаков Семён Михайлович 1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулаков Семён Михайлович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1879 ст., Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Кулаков Михаил Иванович01.11.1843 ст. г.р.
Мать
Кулакова Прасковья Лукьяновна1846 ст. г.р.
Супруги
Кулакова (Манаева) Наталья СергеевнаОколо 1878 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Кулаков Михаил Иванович

Мать: Кулакова Прасковья Лукьяновна

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
12.11.1899 ст.

Жена: Кулакова (Манаева) Наталья Сергеевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
1900 ст.
Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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