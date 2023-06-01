Попова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Попов Фока Козмич
Отец ребёнка: Попов Козма
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Ирина Козминична
Отец ребёнка: Попов Козма
Рождение ребёнка
1812
Сын: Попов Михаил Козмич
Отец ребёнка: Попов Козма
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Попова Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Попов Козма
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно