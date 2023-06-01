Попова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Попов Фока Козмич

Отец ребёнка: Попов Козма

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Ирина Козминична

Отец ребёнка: Попов Козма

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Попов Михаил Козмич

Отец ребёнка: Попов Козма

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Попова Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Попов Козма

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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