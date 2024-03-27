Кайсарова (Кайсарова) Шаргия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайсарова (Кайсарова) Шаргия

Место рождения

д.Нижне-Ибраево

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1858 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: (Кайсарова) Камар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич

Рождение ребёнка
15.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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