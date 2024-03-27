Кайсарова (Кайсарова) Шаргия
Место рожденияд.Нижне-Ибраево
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: (Кайсарова) Камар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайсаров Ибрагим Ахметвалиевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно