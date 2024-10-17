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Медведева Ирина Алексеевна

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Место рождения

Гриденино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Барышев Алексей

Мать: Барышева Ксения

Гриденино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Шишкина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.05.1941

Сын: Медведев Николай Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Медведев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.08.1946

Дочь: Вершинина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович

Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1984

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