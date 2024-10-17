Медведева Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Барышев Алексей
Мать: Барышева Ксения
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Шишкина Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1941
Сын: Медведев Николай Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Медведев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1946
Дочь: Вершинина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Иван Петрович
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1984