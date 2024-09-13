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Обоскалова Екатерина Михайловна

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аскользяев (Окольздаев) Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1913

Сын: Аскользяев (Окольздаев) Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Аскользяев (Окольздаев) Афанасий Иванович

Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.11.1915

Дочь: Аскользяева (Окольсдаева) Анна Афонасьевна

Отец ребёнка: не указан

Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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