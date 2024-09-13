Обоскалова Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1913
Сын: Аскользяев (Окольздаев) Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Аскользяев (Окольздаев) Афанасий Иванович
Полднево, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.11.1915
Дочь: Аскользяева (Окольсдаева) Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: не указан
Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно