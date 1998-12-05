(Иванова) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти05.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Отец: Иванов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Павел Демьянович
Рождение ребёнка
01.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Павел Демьянович
Зябки, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.12.1998