(Иванова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Антонина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

05.12.1998

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Иванов Ефим Иванович

Мать: (Иванова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Валентин Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Демьянович

Рождение ребёнка
01.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Павел Демьянович

Зябки, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.12.1998

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