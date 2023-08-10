Вяткин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1921
Дата смерти05.04.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Отец: Вяткин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
12.02.1949
Рождение ребёнка
22.05.1950
Рождение ребёнка
17.08.1952
Рождение ребёнка
08.08.1954
Рождение ребёнка
07.10.1957
Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.02.1959
Рождение ребёнка
14.08.1961
Смерть
05.04.1989