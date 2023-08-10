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Вяткин Николай Александрович

Место рождения

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

05.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: Вяткин Александр

Мать: не указана

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
После 1945

Жена: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.10.1957

Сын: Вяткин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяткина (Любимова) Таисия Яковлевна

Смерть
05.04.1989
Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

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