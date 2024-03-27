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Хасян Указной Мулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Хасянов Жалялетдин Указной Мулла

Мать ребёнка: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасянов Мухутдин Указной Мулла

Мать ребёнка: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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