Хасян Указной Мулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Хасянов Жалялетдин Указной Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасянов Мухутдин Указной Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно