Вельмовазов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вельмовазов Алексей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вельмовазов Фёдор
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмовазов Андрей
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Правокумское, , ,
Смерть
Неизвестно