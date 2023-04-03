Вельмовазов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельмовазов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вельмовазов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вельмовазов Фёдор

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмовазов Андрей

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Правокумское, , ,
Смерть
Неизвестно
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