Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна

Место рождения

Чита

Дата рождения

18.02.1947

Дата смерти

18.10.1999

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947

Отец: Болембах Яков Капитан

Мать: Болембах Серафима (Сарра) Моисеевна

Чита
Рождение ребёнка
29.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бережной Владимир

Смерть
18.10.1999
г. Улан-Удэ Бурятской ССР
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