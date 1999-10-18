Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна
Место рожденияЧита
Дата рождения18.02.1947
Дата смерти18.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947
Чита
Рождение ребёнка
29.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережной Владимир
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережной Владимир
Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бережной Владимир
Смерть
18.10.1999
г. Улан-Удэ Бурятской ССР