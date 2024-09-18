Серякова Фёкла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дети в браке: Аристарх и Семён умерли младенцами (до 1810 г.р.), Семен (второй сын) (до 1810 г.р.), Татьяна (до 1810 гр), Мирон (1804 г.р. - 1860 г.с.), Александр (1796 г.р. - 1884 г.с.)
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Серяков Александр Федорович
Отец ребёнка: Серяков Федор Алексеевич
Смерть
1847 ст.