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Серякова Фёкла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серяков Федор Алексеевич

Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Дети в браке: Аристарх и Семён умерли младенцами (до 1810 г.р.), Семен (второй сын) (до 1810 г.р.), Татьяна (до 1810 гр), Мирон (1804 г.р. - 1860 г.с.), Александр (1796 г.р. - 1884 г.с.)
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Серяков Александр Федорович

Отец ребёнка: Серяков Федор Алексеевич

Смерть
1847 ст.
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область

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