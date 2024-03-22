Новикова (Стародубова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения13.05.1908
Дата смерти21.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908
Рождение ребёнка
19.09.1926
Дочь: Сухова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович
Смерть
21.02.1991