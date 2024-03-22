Новикова (Стародубова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Стародубова) Анна Петровна

Место рождения

Новоалександровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.05.1908

Дата смерти

21.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908

Отец: Стародубов Петр Евдокимов

Мать: Стародубова Анна Иванова

Новоалександровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1926

Дочь: Сухова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Егорович

Отец ребёнка: Новиков Егор Иванович

Смерть
21.02.1991
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