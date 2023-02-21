Ирискулов Алишер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирискулов Алишер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1977

Отец: Ирискулов Равшан

Мать: Билалова Надежда

Бракосочетание
03.06.2000

Жена: Ирискулова Ольга

Рождение ребёнка
12.08.2003

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Ирискулова Ольга

Рождение ребёнка
27.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирискулова Ольга

Место жительства
Неизвестно
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