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Симеон Иванович

Место рождения

Беливо, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1875

Дочь: Самойлова Домникия Симеоновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Беливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
В метрике, в графе "восприемники" записано: "Матысовского общества, деревни Беливо, крестьянин Михаил Илларионов и той же деревни крестьянина Георгия Кириллова жена Евдокия Авдеева". в метрике запи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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