Симеон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1875
Дочь: Самойлова Домникия Симеоновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
В метрике, в графе "восприемники" записано: "Матысовского общества, деревни Беливо, крестьянин Михаил Илларионов и той же деревни крестьянина Георгия Кириллова жена Евдокия Авдеева". в метрике запи... Показать все
Смерть
Неизвестно