Каштанова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Каштанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич

Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Каштанова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич

Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Каштанова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич

Алтайский край Рубцовск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Иван Ильич

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