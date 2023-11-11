Каштанова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Каштанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич
Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Каштанова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич
Алтайский край Рубцовск
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Каштанова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Ильич
Алтайский край Рубцовск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каштанов Иван Ильич