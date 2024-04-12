Моисеев Тимофей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Тимофей Кузьмич

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Моисеев Кузьма Степанович

Мать: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1842

Сын: Моисеев Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Моисеева Варвара Ефимовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Моисеева Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Моисеева Варвара Ефимовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.02.1847

Сын: Моисеев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Моисеева Варвара Ефимовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Моисеева Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Моисеева Варвара Ефимовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Моисеев Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Моисеева Варвара Ефимовна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
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