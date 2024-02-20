(Остапенко) Мавра Алексеевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Дата рождения31.10.1793
Дата смерти26.03.1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1793
Отец: Остапенко Алексей Григорьевич
Мать: Матрена Ивановна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
26.03.1795
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка