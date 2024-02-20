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(Остапенко) Мавра Алексеевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка

Дата рождения

31.10.1793

Дата смерти

26.03.1795

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1793

Отец: Остапенко Алексей Григорьевич

Мать: Матрена Ивановна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
26.03.1795
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
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