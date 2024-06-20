Бударина (Грименецкая) Ирина Вуколова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина (Грименецкая) Ирина Вуколова

Место рождения

Симонцево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грименецкий Вукола

Мать: не указана

Симонцево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Бударин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Бударин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бударин Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно

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