Бударина (Грименецкая) Ирина Вуколова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грименецкий Вукола
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1902
Отец ребёнка: Бударин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бударин Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно