Суняйкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суняйкина) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Суняйкина (Логинова) Надежда Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суняйкин Евгений Федорович
Мать ребёнка: Суняйкина (Логинова) Надежда Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно