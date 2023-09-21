Суняйкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суняйкин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суняйкина) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Суняйкина (Логинова) Надежда Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суняйкин Евгений Федорович

Мать ребёнка: Суняйкина (Логинова) Надежда Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суняйкина (Логинова) Надежда Гаврииловна

Смерть
Неизвестно

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