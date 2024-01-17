Корляков Иван Филиппович
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Корляков Василий Иванович
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кузнецова (Корлякова) Прасковья
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Корлякова) Ирина
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
1912
Сын: Корляков Владимир
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная
Видоново, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно