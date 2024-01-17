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Корляков Иван Филиппович

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Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Корляков Филипп Еремеевич

Мать: Корлякова Фёкла Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1895

Сын: Корляков Василий Иванович

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кузнецова (Корлякова) Прасковья

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Машканцева (Корлякова) Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1902

Сын: Корляков Егор Иванович

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Корлякова) Ирина

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корляков Владимир

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Корляков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Корлякова Харитина Никитичная

Видоново, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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