Вароди Артемий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВароди Артемий Иосифович

Вароди Артемий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2002

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Вароди Иосиф Иосифович

Мать: Нина Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close