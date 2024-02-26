Иван Артемьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Елизавета Иванова (Вна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно