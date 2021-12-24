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Трегубов Василий Григорьевич

Место рождения

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1844 и 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1846 ст.

Отец: Трегубов Григорий Силин

Мать: (Вычугжанина) Ирина Александровна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1870 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.05.1876 ст.

Жена: Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трегубова (Чернышева) Ирина Лаврентьевна

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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