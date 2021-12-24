Трегубов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1846 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1870 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.05.1876 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1886 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1895 ст.
Смерть
Неизвестно