Солодовников Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Александр Михайлович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

21.03.1952

Дата смерти

25.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1952

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.2019
Отсутствует в базе "Фамилио"

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