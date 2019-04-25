Солодовников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.03.1952
Дата смерти25.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2019
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