Зевалкин Иван Яковлевич
мужской, родился 1866
умер Неизвестно
ОтецЗевалкин Яков Вуколов1829 г.р.
МатьЗевалкина(?) (Власова) Аки (У?) Лина ГавриловаНеизвестно г.р.
Супруги
Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна1872 г.р.
Дети
Зевалкин (Замойский) Петр26.06.1896 г.р.
Зевалкин Василий Иванович1903 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зевалкина) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
1-й брак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зевалкин (Дубровин) Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зевалкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зевалкина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.03.1895
село Владыкино
Рождение ребёнка
26.06.1896
Сын: Зевалкин (Замойский) Петр
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
село Соболевка
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зевалкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно