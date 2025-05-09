Зевалкин Иван Яковлевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Зевалкин Иван Яковлевич

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1866

умер Неизвестно

Отец
Зевалкин Яков Вуколов1829 г.р.
Мать
Зевалкина(?) (Власова) Аки (У?) Лина ГавриловаНеизвестно г.р.
Супруги
Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна1872 г.р.
Дети
Зевалкин (Замойский) Петр26.06.1896 г.р.
Зевалкин Василий Иванович1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зевалкин Яков Вуколов

Мать: Зевалкина(?) (Власова) Аки (У?) Лина Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зевалкина) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

1-й брак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зевалкин (Дубровин) Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зевалкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зевалкина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замойский Семен Иванович

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.03.1895

Жена: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

село Владыкино

Рождение ребёнка
26.06.1896

Сын: Зевалкин (Замойский) Петр

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

село Соболевка

Рождение ребёнка
1903

Сын: Зевалкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Зевалкина (Юхина) Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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