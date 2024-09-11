Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1891 ст.
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1891 ст.
№ 118. 6 октября 1891 г. рождена, крещена 14. Параскева. Запасной рядовой Павел Данилов Дубровский и законная жена его Ефросинья Михайлова оба православные. ГАКемО Ф. 60 Оп. 1 Д. 666 с. 60об
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Кол-во лет жениха: 24 | Кол-во лет невесте: 19 | № 4. 17 января 1910 г. Деревни Нижняя Почитанка крестьянин Трифон Никитин Сазонов православный первым браком 23 года и села Верхне-Почитанского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Сын: Сазонов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Лидия Трофимовна
Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич
Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич
Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.
Дочь: Сазонова (Сазонова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич
Смерть
1943