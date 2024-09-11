Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Дубровская) Прасковья Павловна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

06.10.1891 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1891 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 118. 6 октября 1891 г. рождена, крещена 14. Параскева. Запасной рядовой Павел Данилов Дубровский и законная жена его Ефросинья Михайлова оба православные. ГАКемО Ф. 60 Оп. 1 Д. 666 с. 60об
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Муж: Сазонов Трофим Никитич

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 24 | Кол-во лет невесте: 19 | № 4. 17 января 1910 г. Деревни Нижняя Почитанка крестьянин Трифон Никитин Сазонов православный первым браком 23 года и села Верхне-Почитанского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Сазонов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич

Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Лидия Трофимовна

Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич

Рождение ребёнка
13.07.1914 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич

Рождение ребёнка
13.12.1916 ст.

Дочь: Сазонова (Сазонова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Сазонов Трофим Никитич

Смерть
1943
Нижняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

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