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Жильцова Аксинья Николаевна

Место рождения

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Жильцов Николай Никифорович

Мать: Жильцова Матрена Васильевна

Чигари, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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