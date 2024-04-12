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Жильцова Аксинья Николаевна
Жильцова Аксинья Николаевна
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Древо
Место рождения
Чигари
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Дата рождения
1849
Пол
Женский
Отец
Жильцов Николай Никифорович
1823 г.р.
Мать
Жильцова Матрена Васильевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Жильцов Николай Никифорович
Мать:
Жильцова Матрена Васильевна
Чигари
, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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