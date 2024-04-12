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Манаенков Иван Филиппович

Место рождения

Кучугуры, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Манаенков Филипп

Мать: не указана

Кучугуры, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Умер молодым в больнице от менингита.
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