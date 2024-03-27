Халилулла Габделхаликов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Габделхалик Хасанов
Мать: Бадризямал Динмухаметова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бибимавтуха Халилулла Кызы
Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мутыгул
Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Махруй Халилулла Кызы
Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно