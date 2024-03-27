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Халилулла Габделхаликов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Габделхалик Хасанов

Мать: Бадризямал Динмухаметова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бибимавтуха Халилулла Кызы

Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мутыгул

Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Субур Хайрулла Халиуллин

Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Махруй Халилулла Кызы

Мать ребёнка: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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