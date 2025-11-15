Бобков Пётр Никитин 14.06.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Пётр Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 14.06.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Никита Антонов1815 ст. г.р.
Мать
Бобкова Агафья Климова1816 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1846 ст.

Отец: Бобков Никита Антонов

Мать: Бобкова Агафья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Колышко крест. безфамильные.

Крещение
16.06.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники онаго же сц. и пом. кр. Григорий Пантелеймонов и кр. ж. Васса Антипова.

Смерть
Неизвестно

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