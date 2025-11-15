Бобков Пётр Никитин
мужской, родился 14.06.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Никита Антонов1815 ст. г.р.
МатьБобкова Агафья Климова1816 ст. г.р.
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Рождение
14.06.1846 ст.
Отец: Бобков Никита Антонов
Мать: Бобкова Агафья Климова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
16.06.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Колышко крест. безфамильные.