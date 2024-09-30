Яков Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Нестеров

Яков Нестеров

Место рождения

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Нестер Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: не указана

д.Карпово - это Мондринский приход (Рядом Мондра, Конец Мондра, Урицкое, Мыстино, Барково)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.