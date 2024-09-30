Яков Нестеров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Нестер Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: не указана
д.Карпово - это Мондринский приход (Рядом Мондра, Конец Мондра, Урицкое, Мыстино, Барково)
Смерть
Неизвестно