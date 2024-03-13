Голикова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Голикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голиков Иван Кириллович
Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно