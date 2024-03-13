Голикова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Голикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голиков Иван Кириллович

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Иван Кириллович

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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