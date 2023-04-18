Ведягина-Усачева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усачев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усачев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Усачев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усачев Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Николай
Смерть
Неизвестно