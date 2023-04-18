Ведягина-Усачева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведягина-Усачева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведягин Николай Захарович

Мать: Ведягина-Вдовина Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Усачев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Усачев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Николай

Смерть
Неизвестно
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