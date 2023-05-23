Мотрохина Фёкла Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мотрохин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мотрохин Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мотрохин Алексий Алексиевич
Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович
Смерть
Неизвестно