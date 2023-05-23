Мотрохина Фёкла Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина Фёкла Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мотрохин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мотрохин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мотрохин Алексий Алексиевич

Отец ребёнка: Мотрохин Алексий Павлович

Смерть
Неизвестно
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