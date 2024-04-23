Прохор Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.07.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1857
Отец: Семён Иванович
Мать: Степанида Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1876
Жена: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
15.05.1884
Сын: Мокий Прохорович
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
17.10.1886
Сын: Илларион Прохорович
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
10.03.1889
Дочь: Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Михаил Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1894
Дочь: Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна