Прохор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Семёнович

Прохор Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

26.07.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1857

Отец: Семён Иванович

Мать: Степанида Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1876

Жена: Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Мокий Прохорович

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1886

Сын: Илларион Прохорович

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1889

Дочь: Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Михаил Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1894

Дочь: Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.