Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1978
Сын: Лаптев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.08.1981
Дочь: Симакова-Лаптева Анна Александровна
Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.08.1984
Дочь: Лаптева Диана Александровна
Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.09.1988
Сын: Лаптев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно