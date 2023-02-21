Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Вяткина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1978

Сын: Лаптев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.08.1981

Дочь: Симакова-Лаптева Анна Александровна

Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.08.1984

Дочь: Лаптева Диана Александровна

Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
18.09.1988

Сын: Лаптев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лаптев Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Александр Евгеньевич

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