Солодов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Владимир Александрович

Место рождения

Малая Андреевка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.04.1956

Дата смерти

27.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956

Отец: Солодов Александр

Мать: не указана

Малая Андреевка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.02.2017

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