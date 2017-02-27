Солодов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1956
Дата смерти27.02.2017
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956
Отец: Солодов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.02.2017