Бегунов Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бегунов Иван Алексеевич
Мать: Бегунова Екатерина
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Бегунов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Бегунова Евфимия
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Бегунов Варфоломей Прокопьевич
Мать ребёнка: Бегунова Евфимия
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Бегунова Афанасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Бегунова Евфимия
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Бегунова Евфимия
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Бегунова Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Бегунова Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегунова Евфимия
Смерть
После 1834