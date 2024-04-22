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Бегунов Прокопий Иванович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бегунов Иван Алексеевич

Мать: Бегунова Екатерина

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Тотемского уезда 1834 г. ГАВО. Ф. 388. Оп. 10. Д. 66. Л. 76об
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Бегунов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Бегунова Евфимия

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Бегунов Варфоломей Прокопьевич

Мать ребёнка: Бегунова Евфимия

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бегунова Афанасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Бегунова Евфимия

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бегунов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Бегунова Евфимия

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 145 Подворная опись Минского сельского общества
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Бегунова Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Бегунова Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова Евфимия

Смерть
После 1834
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