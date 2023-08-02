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Алькин Арсений Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1905

Сын: Алькин Лукьян Арсеньевич

Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: Алькина Евдокия Арсеньевна

Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Алькина Наталья Арсеньевна

Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1911

Дочь: Алькина Параскева Арсеньевна

Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1913

Сын: Алькин Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькина Анисья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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