Алькин Арсений Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1905
Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: Алькина Евдокия Арсеньевна
Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Алькина Наталья Арсеньевна
Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна
Рождение ребёнка
13.10.1911
Дочь: Алькина Параскева Арсеньевна
Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна
Рождение ребёнка
06.12.1913
Сын: Алькин Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Алькина Анисья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алькина Анисья Иосифовна
Смерть
Неизвестно