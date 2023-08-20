Курцевич иннокентий(викентий) маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курцевич иннокентий(викентий) маркович

Место рождения

бизурань

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Курцевич марк

Мать: не указана

бизурань
Смерть
Неизвестно
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