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Ковалев Евгений Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1943

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1943

Отец: Ковалев Семен Иванович

Мать: Ковалева (Костенко) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.2003

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