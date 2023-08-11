Раенко Сергей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раенко Сергей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.2017

Дочь: Раенко Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.2020

Дочь: Раенко Арина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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