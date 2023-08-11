Раенко Сергей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.2017
Дочь: Раенко Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2020
Дочь: Раенко Арина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности