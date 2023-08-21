Белова (Ахматова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ахматов Павел Иванович
Мать: Ахматова Пелагея
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Алефтина Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1925
Дочь: Саликова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: Шеминова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1932
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Белов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1938
Дочь: Саликова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бабаина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Смерть
1979