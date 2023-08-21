Белова (Ахматова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Ахматова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ахматов Павел Иванович

Мать: Ахматова Пелагея

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1925

Дочь: Саликова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: Шеминова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1932

Сын: Белов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Белов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1938

Дочь: Саликова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бабаина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Смерть
1979
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