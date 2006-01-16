Терегулова (Урманова) Тагзима Тимербаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терегулова (Урманова) Тагзима Тимербаевна

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

24.09.1925

Дата смерти

16.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925

Отец: Урманов Тимербай Абдуллович

Мать: Урманова Магфура Ямалетдиновна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Коновалова Рима Калимулловна

Отец ребёнка: Терегулов Калимулла Халиуллович

Село Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терегулов Калимулла Халиуллович

Смерть
16.01.2006
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, Уфа, Россия
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