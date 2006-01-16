Терегулова (Урманова) Тагзима Тимербаевна
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения24.09.1925
Дата смерти16.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Коновалова Рима Калимулловна
Отец ребёнка: Терегулов Калимулла Халиуллович
Село Табынское, Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2006
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, Уфа, Россия