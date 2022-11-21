Севастьянов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Севастьянова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Николай Денисович

Мать ребёнка: Севастьянова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Наталья

Рождение ребёнка
14.04.1998

Сын: Севастьянов Сергей Денисович

Мать ребёнка: Севастьянова Оксана

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