Севастьянов Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Севастьянова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Николай Денисович
Мать ребёнка: Севастьянова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Наталья
Рождение ребёнка
14.04.1998
Сын: Севастьянов Сергей Денисович
Мать ребёнка: Севастьянова Оксана